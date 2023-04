Quando i sovietici colpirono al cuore la Polonia: il massacro di Katyn a 80 anni dalla sua scoperta (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr – Ottant’anni fa la scoperta e la rivelazione del massacro di Katyn, in cui circa 22.000 ufficiali polacchi vennero trucidati dai sovietici. La scoperta del massacro di Katyn Era il 13 aprile del 1943 Quando un bollettino tedesco – trasmesso in più lingue su Radio Berlino, tra cui tedesco, inglese, francese, polacco, italiano e russo – rivelava al mondo la scoperta in Polonia, a circa una quindicina di chilometri dalla città di Smolensk, di una enorme fossa comune con al suo interno migliaia di corpi: «In un luogo chiamato Kosogory, nella foresta di Katyn in una grande fossa di 28 metri per 16 riempita con 12 strati di cadaveri». I soldati tedeschi ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr – Ottant’fa lae la rivelazione deldi, in cui circa 22.000 ufficiali polacchi vennero trucidati dai. LadeldiEra il 13 aprile del 1943un bollettino tedesco – trasmesso in più lingue su Radio Berlino, tra cui tedesco, inglese, francese, polacco, italiano e russo – rivelava al mondo lain, a circa una quindicina di chilometricittà di Smolensk, di una enorme fossa comune con al suo interno migliaia di corpi: «In un luogo chiamato Kosogory, nella foresta diin una grande fossa di 28 metri per 16 riempita con 12 strati di cadaveri». I soldati tedeschi ...

