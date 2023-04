Quali sono i 5 Paesi più sicuri per le donne (alcuni insospettabili) (Di venerdì 14 aprile 2023) L’interesse per i viaggi in solitaria continua a crescere in tutto il mondo, soprattutto tra le donne sopra i 65 anni, ha rilevato una ricerca. Ma Quali sono, per loro, i Paesi più sicuri in cui recarsi? Nonostante la crescente tendenza a viaggiare da sole, le donne incontrano purtroppo ancora molte sfide e problemi di sicurezza quando si avventurano all’estero senza alcuna compagnia. Molti Paesi hanno compiuto uno sforzo concertato sia per migliorare la sicurezza delle viaggiatrici che per valutare l’opinione delle donne residenti riguardo la sicurezza nel loro Paese. Ecco quindi l’elenco dei 5 Paesi più sicuri per le donne che vogliono viaggiare da sole. I dati sono stati estrapolati ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 14 aprile 2023) L’interesse per i viaggi in solitaria continua a crescere in tutto il mondo, soprattutto tra lesopra i 65 anni, ha rilevato una ricerca. Ma, per loro, ipiùin cui recarsi? Nonostante la crescente tendenza a viaggiare da sole, leincontrano purtroppo ancora molte sfide e problemi di sicurezza quando si avventurano all’estero senza alcuna compagnia. Moltihanno compiuto uno sforzo concertato sia per migliorare la sicurezza delle viaggiatrici che per valutare l’opinione delleresidenti riguardo la sicurezza nel loro Paese. Ecco quindi l’elenco dei 5piùper leche vogliono viaggiare da sole. I datistati estrapolati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescoseghez : 3 miliardi sul cuneo fiscale sono pochi e gli effetti (se comparati poi all'inflazione) sono quasi impercettibili.… - Confindustria : ??Torna #VOCI2023, il 21 e 22 aprile a Borgo Egnazia. L'evento annuale organizzato dai @GIConfindustria. Lo scacchi… - enpaonlus : Il viaggio disperato di 34 cuccioli di razza: ecco in quali condizioni sono stati trovati in Friuli Venezia Giulia… - ivanacristofane : RT @andreasso1951: Mi viene da ridere quando leggo:” Sono di CDX ma…” Se sei di CDX non critichi senza riflettere, prima di criticare dovre… - lusrad : @CucchiRiccardo Anche per il caso della signora sbranata dal cane in Liguria hanno cercato soluzioni diverse per du… -