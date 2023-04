Quale traiettoria per l’autonomia strategica europea. L’intervento di Chiapello (Di venerdì 14 aprile 2023) Il corsivo di Andrea Cangini su Formiche.net dal titolo “Si può essere filoeropei senza essere antiamericani” è assai interessante perché sottolinea l’importanza della questione posta dal presidente francese Macron: al netto delle citazioni sulla “grandeur”, non si può non ritenere argomento fondamentale quello dell’”autonomia strategica” dell’Europa. Certamente si potrebbe rivangare il passato, dal voto del Parlamento francese contrario alla Comunità europea di difesa, la Ced, su cui si spese con lungimiranza Alcide De Gasperi, alla valutazione sull’ingresso del Regno Unito nella Comunità europea da parte di De Gaulle, alL’intervento in Libia, ma guardando avanti già porre la questione può aiutare a sanare errori e a costruire il futuro di una Ue che deve saper giocare, grazie alla forza dell’unità nella diversità ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 aprile 2023) Il corsivo di Andrea Cangini su Formiche.net dal titolo “Si può essere filoeropei senza essere antiamericani” è assai interessante perché sottolinea l’importanza della questione posta dal presidente francese Macron: al netto delle citazioni sulla “grandeur”, non si può non ritenere argomento fondamentale quello dell’”autonomia” dell’Europa. Certamente si potrebbe rivangare il passato, dal voto del Parlamento francese contrario alla Comunitàdi difesa, la Ced, su cui si spese con lungimiranza Alcide De Gasperi, alla valutazione sull’ingresso del Regno Unito nella Comunitàda parte di De Gaulle, alin Libia, ma guardando avanti già porre la questione può aiutare a sanare errori e a costruire il futuro di una Ue che deve saper giocare, grazie alla forza dell’unità nella diversità ...

