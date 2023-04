Qatargate | procuratore federale belga incontra vertici procura Milano

(Di venerdì 14 aprile 2023), 14 apr. (Adnkronos) - IlFrederic Van Leeuw ha ricevuto ilcapo diMarcello Viola e Fabio De Pasquale, l'aggiunto a capo del pool che indaga sui casi di corruzione internazionale, per fare il punto sull'inchiestache ha colpito il Parlamento europeo e che, nei mesi scorsi, aveva portato in carcere, tra gli altri, l'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri con l'accusa di associazione a delinquere, corruzione e riciclaggio. L'incontro, che si è da poco concluso, è servito per chiarire quali possono essere gli sviluppi italiani dell'inchiesta nata a Bruxelles. Un coordinamento tra procure che si è dimostrato efficace, fin dalle prime battute, con uno scambio di documenti e ...

I Pm italiani a Bruxelles, nuovo confronto sul Qatargate - Europa Agenzia ANSA

