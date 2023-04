Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfattovideo : Qatargate, Eva Kaili esce dal carcere e va ai domiciliari: “Mia figlia mi sta aspettando” - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: L'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, detenuta dal 9 dicembre scorso nell'ambito… - valentinadigrav : RT @Agenzia_Ansa: L'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, detenuta dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul cosid… - TarassFeett : RT @Agenzia_Ansa: L'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Kaili, detenuta dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul cosid… - SkyTG24 : Qatargate, la parabola di Eva Kaili: dal giornalismo alla politica fino ai domiciliari -

L'ex vicepresidente del Parlamento europeoKaili è uscita dal carcere belga di Haren, dove si trovava da oltre quattro mesi per le accuse sul cosiddetto '', per andare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nella ...Vicepresidente destituita del Parlamento europeo ed ex giornalista, nata il 26 ottobre 1978 a Salonicco, la sua carriera è iniziata nel 2007 nel Parlamento greco. Poi nel 2014 è stata eletta a ...L'ex vicepresidente del Parlamento europeoKaili, detenuta dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta sul cosiddetto, è uscita dal carcere di Haren e ha fatto rientro nella sua abitazione a Bruxelles, dove da ora si trova ...

Qatargate, Eva Kaili esce dal carcere e va ai domiciliari: “Mia figlia mi sta aspettando” Il Fatto Quotidiano

Così l’ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, facendo rientro nella sua abitazione di Bruxelles dove si trova ora agli arresti domiciliari nell’ambito del cosiddetto Qatargate. Parlando ...Eva Kaili, ha lasciato nella mattinata il carcere di Haren, fuori Bruxelles, per andare ai domiciliari - con il braccialetto elettronico - dopo quattro mesi di detenzione nell'ambito dell'inchiesta ...