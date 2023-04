“Putin metta la parola fine alla guerra”. Prigozhin scuote la Russia con la richiesta (Di venerdì 14 aprile 2023) Parole che scuotono la Russia. Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari russi della Wagner, propone al presidente Vladimir Putin di cessare la guerra in Ucraina e concentrarsi sul consolidamento della presenza russa nelle aree occupate. «Per le autorità della Federazione Russa e per l'intera società, è necessario porre una qualche forma di coraggioso punto finale all'operazione militare speciale», scrive Prigozhin su Telegram, in un messaggio diffuso dal suo ufficio stampa e rilanciato da Ukrainska Pravda. «L'opzione ideale - prosegue il capo della Wagner - è di annunciare la fine dell'operazione militare speciale e informare tutti che la Russia ha raggiunto gli obiettivi previsti. E in un certo senso li abbiamo veramente raggiunti. Abbiamo abbattuto un gran ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) Parole che scuotono la. Yevgeny, il capo dei mercenari russi della Wagner, propone al presidente Vladimirdi cessare lain Ucraina e concentrarsi sul consolidamento della presenza russa nelle aree occupate. «Per le autorità della Federazione Russa e per l'intera società, è necessario porre una qualche forma di coraggioso punto finale all'operazione militare speciale», scrivesu Telegram, in un messaggio diffuso dal suo ufficio stampa e rilanciato da Ukrainska Pravda. «L'opzione ideale - prosegue il capo della Wagner - è di annunciare ladell'operazione militare speciale e informare tutti che laha raggiunto gli obiettivi previsti. E in un certo senso li abbiamo veramente raggiunti. Abbiamo abbattuto un gran ...

