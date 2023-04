Pusher trovato morto due settimane dopo la scomparsa | un arresto

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sarebbe stato ucciso per avere sottratto armi, droga e denaro al gruppo criminale Bervicato, per conto del quale effettuava attività di spaccio di droga, Antonio Natale, il 22ennesenza vita con tre colpi di pistola alla testa e al torace, in un terreno alla periferia di Caivano, il 18 ottobre 2021, un paio dila sua. A sparare, secondo i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna e la Dda di Napoli, sarebbe stato il 22enne, Domenico Bervicato, ritenuto legato all’omonimo gruppo malavitoso, al quale gli inquirenti contestano l’omicidio e i reati connessi di detenzione e porto di arma da sparo, aggravati dal metodo mafioso. La madre della vittima, Anna Alboretti, in più occasioni ha riferito che l’ultimo a vedere il figlio, ...