Psicologo gratis a tutti gli studenti col bonus partito a marzo: tu l’hai già chiesto? Occhio a scadenza (Di venerdì 14 aprile 2023) Il bonus Psicologo è stato rinnovato a livello nazionale. La Regione Friuli Venezia Giulia prevede però anche un bonus regionale per tutti gli studenti. Il Ministro della Salute ha annunciato che le richieste per il bonus Psicologo 2023 saranno aperte a partire da giugno 2023. A partire da quest’anno, il contributo massimo è stato aumentato a 1.500 euro e i destinatari sono cittadini con un ISEE inferiore a 50.000 euro. Oltre al bonus nazionale, alcune regioni prevedono anche dei bonus regionali. Questi bonus hanno requisiti di accesso diversi da quelli nazionali. Vediamoli insieme. Esteso il bonus Psicologo a tutti gli studenti, senza requisiti ISEE – ... Leggi su ilovetrading (Di venerdì 14 aprile 2023) Ilè stato rinnovato a livello nazionale. La Regione Friuli Venezia Giulia prevede però anche unregionale pergli. Il Ministro della Salute ha annunciato che le richieste per il2023 saranno aperte a partire da giugno 2023. A partire da quest’anno, il contributo massimo è stato aumentato a 1.500 euro e i destinatari sono cittadini con un ISEE inferiore a 50.000 euro. Oltre alnazionale, alcune regioni prevedono anche deiregionali. Questihanno requisiti di accesso diversi da quelli nazionali. Vediamoli insieme. Esteso ilgli, senza requisiti ISEE – ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Wanda51662624 : Antonella e la sua ossessione per Micol continua ?? psicologo gratis per favore aiutatela che non c’è la può fare… - meryymango : andare dallo psicologo e ascoltare gem sono la stessa cosa solo che uno è gratis - Mario001Mario : @QRepubblica @Paolo_Cento Anche a te bonus psicologo gratis - Mario001Mario : @DilloaNoiRoma @Drittorovescio_ Anche a lui bonus psicologo gratis - lvnstov : @ayoitskevv_ meglio dello psicologo e sono pure gratis -