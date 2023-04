PSG | pronta un’offerta per comprare lo Stade de France

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il Paris Saint-Germain muove passi decisi verso una nuova “casa”. Se in origine l’idea del club parigino era quella di acquistare il Parco dei Principi, per ampliarlo e farne uno stadio all’altezza dei migliori in Europa, le divergenze di vedute tra Nasser Al-kHelaifi e il sindaco della capitalese sulla possibilità di una cessione dell’impianto L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vincenzo140893 : RT @CalcioFinanza: #PSG, addio Parco dei Principi? Pronta un’offerta per acquistare lo Stade de France: ecco il piano - CalcioFinanza : #PSG, addio Parco dei Principi? Pronta un’offerta per acquistare lo Stade de France: ecco il piano… - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano PSG, pronta un’offerta per acquistare lo Stade de France: Il Paris Saint-Germain muove passi d… - EuropaCalcio : Dalla Francia: #PSG , Luis #Campos vuole #Todibo . Pronta l’offerta al #Nizza #europacalcio - infoitinterno : Dalla Francia: PSG, Luis Campos vuole Todibo. Pronta l’offerta al Nizza -

Non è ovviamente mancata larisposta da parte di Galtier che, tramite i suoi avvocati, ha ..., bufera intorno al futuro di GaltierNon si tratta certo di un gran bel momento per Galtier, a ...In Francia tutti sono pronti per il super match di Ligue 1 trae Lens , in programma sabato prossimo a Parigi. Gli uomini di Galtier hanno 6 punti di vantaggio ... La squadra di Haise èe ...Commenta per primo Hugo Ekitiké non sta rispettando le aspettative al. L 'attaccante 2002 ha segnato solamente 3 gol e servito 3 assist in Ligue 1. I 40 milioni spesi ...squadra di Galtier è...

Il PSG presenta un'offerta per acquistare lo Stade de France Calcio e Finanza

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Juventus e Milan sulle tracce di un attaccante che il PSG è pronto a cedere immediatamente in estate Juventus e Milan pronte a battagliare per un altro colpo. In campionato le due squadre sono separat ...