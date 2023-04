«Pronostico il ritorno di ChatGPT in Italia prima del 1° maggio», l’intervista a Guido Scorza (Di venerdì 14 aprile 2023) I tasselli nel mosaico delle interlocuzioni tra il Garante per la protezione dei dati personali e OpenAI sono ben definiti. C’è una data di “scadenza”, quella del 30 aprile, entro cui l’azienda americana deve fornire risposte concrete sulle criticità messe in evidenza dall’Autorità lo scorso 30 marzo. Quei problemi (relativi non solo alla privacy degli utenti) che hanno portato alla sospensione del trattamento dei dati personali sottesi all’erogazione del servizio disposta dal Garante Italiano e al blocco da parte di OpenAI degli accessi alla chatbot più famosa del momento sul territorio nostrano. Cosa accadrà ora? Lo abbiamo chiesto a Guido Scorza, membro del Collegio del Garante della Privacy, che ha provato a delineare le tappe pregresse e future di ChatGPT in Italia. LEGGI ANCHE > Il Garante ha ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 14 aprile 2023) I tasselli nel mosaico delle interlocuzioni tra il Garante per la protezione dei dati personali e OpenAI sono ben definiti. C’è una data di “scadenza”, quella del 30 aprile, entro cui l’azienda americana deve fornire risposte concrete sulle criticità messe in evidenza dall’Autorità lo scorso 30 marzo. Quei problemi (relativi non solo alla privacy degli utenti) che hanno portato alla sospensione del trattamento dei dati personali sottesi all’erogazione del servizio disposta dal Garanteno e al blocco da parte di OpenAI degli accessi alla chatbot più famosa del momento sul territorio nostrano. Cosa accadrà ora? Lo abbiamo chiesto a, membro del Collegio del Garante della Privacy, che ha provato a delineare le tappe pregresse e future diin. LEGGI ANCHE > Il Garante ha ...

