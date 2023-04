Probabili formazioni Spezia-Lazio: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. (Di venerdì 14 aprile 2023) Spezia-Lazio sarà il match a chiudere il venerdì della trentesima giornata di Serie A. Due squadre che giocano con obiettivi differenti, bianconeri per conservare quel cuscinetto a disposizione per la salvezza, biancocelesti per rimanere in piena zona Champions League. l’arbitro della sfida sarà Massimiliano Irrati, con Bresmes e Scarpa come assistenti e Santoro come quarto uomo. A completare la squadra, Di Paolo ed Ayroldi al Var. Irrati ha arbitrato per sette volte i padroni di casa, che con lui hanno un bilancio di due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte. Lazio che sarà invece alla ventiduesima designazione e vanta undici vittorie, tre pareggi e sette sconfitte fino ad ora. Piccola curiosità, Irrati era al Var di Lazio-Juventus lo scorso sabato, confermando dunque il gol di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023)sarà il match a chiudere il venerdì della trentesima giornata di Serie A. Due squadre che giocano con obiettivi differenti, bianconeri per conservare quel cuscinetto a disposizione per la salvezza, biancocelesti per rimanere in piena zona Champions League.della sfida sarà Massimiliano Irrati, con Bresmes e Scarpa come assistenti e Santoro come quarto uomo. A completare la squadra, Di Paolo ed Ayroldi al Var. Irrati ha arbitrato per sette volte i padroni di casa, che con lui hanno un bilancio di due vittorie, altrettanti pareggi e tre sconfitte.che sarà invece alla ventiduesima designazione e vanta undici vittorie, tre pareggi e sette sconfitte fino ad ora. Piccola curiosità, Irrati era al Var di-Juventus lo scorso sabato, confermando dunque il gol di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Spezia-Lazio: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv - Fantacalcio : Cremonese-Empoli: le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv - LALAZIOMIA : Spezia-Lazio: probabili formazioni e dove vedere la partita in tv - milansette : Milan, la probabile formazione per il Bologna: turnover massiccio per Pioli -