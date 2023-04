Probabili formazioni Fiorentina-Atalanta: trentesima giornata Serie A 2022/2023 (Di venerdì 14 aprile 2023) Le Probabili formazioni di Fiorentina-Atalanta, match della trentesima giornata di Serie A. La partita è in programma alle 20:45 di lunedì 17 aprile nella cornice del Franchi. Grande attesa per questa sfida: entrambe non hanno vinto nell’ultimo turno di campionato, ed entrambe vorranno rientrare in carreggiata con una vittoria. La gara potrà essere seguita su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. Nel corso della settimana tutte le notizie e gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini. Di seguito, ecco le informazioni sui possibili undici titolari. Fiorentina – Cabral favorito su Jovic. Milenkovic e Igor ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) Ledi, match delladiA. La partita è in programma alle 20:45 di lunedì 17 aprile nella cornice del Franchi. Grande attesa per questa sfida: entrambe non hanno vinto nell’ultimo turno di campionato, ed entrambe vorranno rientrare in carreggiata con una vittoria. La gara potrà essere seguita su Dazn. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti. Nel corso della settimana tutte le notizie e gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini. Di seguito, ecco le insui possibili undici titolari.– Cabral favorito su Jovic. Milenkovic e Igor ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Calciodiretta24 : Le probabili formazioni della 33° giornata di Serie B 2022/2023 - LucaDiLeonardo_ : RT @Tutfantacalcio: ?Tutte le #ProbabiliFormazioni della 30^giornata di #fantacalcio Sempre aggiornate?? - Tutfantacalcio : ?Tutte le #ProbabiliFormazioni della 30^giornata di #fantacalcio Sempre aggiornate?? - PianetaMilan : Bologna, la probabile formazione per il @acmilan: Sansone falso nueve #SempreMilan #ACMilan #Milan - PianetaMilan : .@acmilan, la probabile formazione per il Bologna: turnover massiccio per Pioli #SempreMilan #ACMilan #Milan #Pioli -