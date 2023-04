Probabili formazioni Cremonese-Empoli: chi è l’arbitro, assenti, squalificati, ballottaggi. Ballardini pensa al cambio di modulo, Cambiaghi insidia Piccoli (Di venerdì 14 aprile 2023) Inizierà con la sfida dello Zini di Cremona tra Cremonese ed Empoli la 30ma giornata di Serie A. La partita, con calcio di inizio alle 18.30, sarà diretta dall’arbitro Zufferli di Udine e si potrà vedere su DAZN. I grigiorossi vogliono provare a dare seguito alla vittoria contro la Smapdoria per provare ad accorciare ancora sul quartultimo posto, mentre i toscani cercano tre punti per togliersi qualsiasi ansia salvezza. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora In casa Cremonese Davide Ballardini, considerata l’assenza per squalifica di Bianchetti, potrebbe passare alla difesa a 4, con Ferrari, Aiwu, Vasquez e Valeri davanti a Carnesecchi. Pickel, Meité e Benassi (non al meglio) dovrebbero giocare a centrocampo, ma attenzione a Castagnetti. ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 aprile 2023) Inizierà con la sfida dello Zini di Cremona traedla 30ma giornata di Serie A. La partita, con calcio di inizio alle 18.30, sarà diretta dalZufferli di Udine e si potrà vedere su DAZN. I grigiorossi vogliono provare a dare seguito alla vittoria contro la Smapdoria per provare ad accorciare ancora sul quartultimo posto, mentre i toscani cercano tre punti per togliersi qualsiasi ansia salvezza. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora In casaDavide, considerata l’assenza per squalifica di Bianchetti, potrebbe passare alla difesa a 4, con Ferrari, Aiwu, Vasquez e Valeri davanti a Carnesecchi. Pickel, Meité e Benassi (non al meglio) dovrebbero giocare a centrocampo, ma attenzione a Castagnetti. ...

