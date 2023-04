Prima pistola al petto poi coltello alla gola della rivale. Arrestata 48enne (Di venerdì 14 aprile 2023) Era pomeriggio inoltrato, quando un privato cittadino ha assistito, nel centro abitato di Carosino, ad una violenta lite tra due donne, una delle quali avrebbe impugnato un coltello puntandolo alla gola dell’altra. Immediata la chiamata al 112, ed ancor più rapido l’intervento dei Carabinieri, accorsi sul posto, ai quali si è presentata una scena tanto drammatica quanto violenta: l’aggressore, una 48enne tarantina avrebbe trascinato per i capelli la vittima in strada, un’albanese 40enne, puntandole una pistola contro il petto (poi rivelatasi una “scacciacani”). Ne sarebbe seguita una concitata colluttazione che ha consentito alla donna straniera di strappare l’arma dalle mani della furiosa quarantottenne, la quale ha però sfilato ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 14 aprile 2023) Era pomeriggio inoltrato, quando un privato cittadino ha assistito, nel centro abitato di Carosino, ad una violenta lite tra due donne, una delle quali avrebbe impugnato unpuntandolodell’altra. Immediata la chiamata al 112, ed ancor più rapido l’intervento dei Carabinieri, accorsi sul posto, ai quali si è presentata una scena tanto drammatica quanto violenta: l’aggressore, unatarantina avrebbe trascinato per i capelli la vittima in strada, un’albanese 40enne, puntandole unacontro il(poi rivelatasi una “scacciacani”). Ne sarebbe seguita una concitata colluttazione che ha consentitodonna straniera di strappare l’arma dalle manifuriosa quarantottenne, la quale ha però sfilato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Open_gol : Il video di Valda: prima scappa tenendo una mano sul fianco, poi passa l'arma a un amico - gggsjsiskd : RT @hivst0ry: cioè io non solo devo avere ansia PRIMA ma anche DOPO LE ANRICIPAZIONI E ANCHE FINO A SABATO SERA DATEMI UNA PISTOLA - Chiara124623338 : RT @Clarypeasinapod: Antonella sei stupenda bellissima dolcissima prontissima con la tua pistola ma quando puoi ci fai vedere pure quel cog… - hivst0ry : cioè io non solo devo avere ansia PRIMA ma anche DOPO LE ANRICIPAZIONI E ANCHE FINO A SABATO SERA DATEMI UNA PISTOLA - simonesacq : @laragazzacarla_ Comunque Cechov diceva che se in un romanzo c'è una pistola allora prima della fine dovrà sparare -