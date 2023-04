Presentato il progetto per la promozione di affidamenti e adozioni difficili

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 14 aprile 2023) . Mastella: Si tratta di un’iniziativa bellissimaa Palazzo Paolo V il percorso sperimentale per ladi. Il, che sarà realizzato dall’Ambito B1 in partnership con gli Ambiti B2, B3, B4 e B5 e con gli enti del Terzo Settore AssociazioneFamiglia “Angela Cancellieri”, Fondazione Giuseppe Ferraro onlus e con le sezioni di Benevento di AIPD – Associazione Italiana Persone Down e Croce Rossa Italiana, prevede il reperimento e la formazione delle famiglie affidatarie, la realizzazione di percorsi di condivisione e formazione degli operatori a livello provinciale, la sperimentazione della presa in carico di alcuni casi di affidi odi minori definiti ...