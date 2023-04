Presentata la lista ‘Uniti per Ceppaloni’ guidata da Ettore De Blasio

(Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stataufficialmente questa mattina laelettorale Uniti per Ceppaloni, la prima ad essere stata consegnata per la sfida elettorale del 14 e 15 maggio prossimi. La“Uniti per Ceppaloni” èdal sindaco uscenteDe, con lui sono in campo Gennaro Arcobelli, Emanuela Barone, Domenico Catalano, Carmen Cavaiuolo, Giancarlo Donisi, Giuseppe Fantasia, Giuseppe Mazzeo, Bruno Mazzone, Paolo Nazzaro, Immacolata Riccio, Jasmine Russo, Clorindo Tranfa. “Una parte del cammino giunge al termine mentre un’altra parte sta per cominciare – dichiara il candidato SindacoDe-. Mi ripropongo a guidare il mio paese con uno sguardo al futuro, con idee nuove al passo con i tempi e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronachesannio : #NotizieProvinciaBenevento #ettoredeblasioceppaloni Uniti per Ceppaloni, presentata questa mattina la lista guidata… - cronachesannio : #NotizieProvinciaBenevento #giuseppecorboponte Elezioni comunali, presentata ufficialmente la lista “Per Ponte” - Trmtv : Amministrative Brindisi, presentata la lista dei candidati PD - BrindisiSera : Pd Brindisi: presentata le lista dei candidati per le prossime elezioni amministrative - pepdecr : RT @SI_sinistra: #Amministrative 2023. Presentata la lista “#SinistraItaliana e Reti Civiche con Ezio Sindaco' #Fiumicino -

Laper il consiglio di amministrazione è composta da Marco Giorgino, Karina Audrey Litvack, Jean - Michel Aubertin, Anna Chiara Svelto. Laper il collegio sindacale ...Oggi pomeriggio, alle ore 18, il Consiglio comunale si riunirà per votare la mozionedal ... supportato dai "fedelissimi" e dagli esponenti delladell'ex sindaco Biagio Lusini. All'...La secondadai fondi vede come sindaco effettivo Michele Paolillo e come sindaco supplente Francesco Brusco. Com - Fla - 14 - 04 - 23 11:08:50 (0229) 5 NNNN

Ecco la squadra di Ancona Protagonista, Silvetti: «Siamo pronti per un nuovo Giuramento con gli Anconetani» AnconaToday

Presentata questa mattina anche la lista di Maurizio Verna, “InnovaTeramo”, a sostegno della candidatura di Gianguido D’Alberto, primo cittadino uscente, alle prossime amministrative di Teramo. Sono ...E’ stata presentata ufficialmente questa mattina la lista elettorale Uniti per Ceppaloni, la prima ad essere stata consegnata per la sfida elettorale del 14 e 15 maggio prossimi. La lista “Uniti per ...