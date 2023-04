Presentata a Salerno l’edizione 2023 dei “Racconti d’Estate”

(Di venerdì 14 aprile 2023) È stataquesta mattina presso la Sala Giunta di Palazzo S. Agostino, sede dell’Amministrazione Provinciale didei “”, iniziativa promossa da dLiveMedia, in collaborazione con il Comune di Pellezzano e il Ditas (Laboratorio Diritto delle Imprese del Turismo ed attività dello Spettacolo dell’Università degli Studi di). La presentazione è stata affidata al Sindaco di Pellezzano, nonché Consigliere Provinciale dicon delega alla Cultura, Francesco Morra e al direttore di dLiveMedia, Roberto Vargiu. “Anche quest’anno – ha dichiarato il Sindaco Morra – avremo l’onore di ospitare sul nostro territorio illustri personaggi del mondo dello spettacolo in questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernotoday : Direzione Investigativa Antimafia, presentata la nuova relazione: la mappa dei clan nel salernitano… - antomast982 : RT @albabcc: SALERNO CORRE: PRESENTATA L’VIII EDIZIONE CON AL FIANCO LA BCC MONTE PRUNO - albabcc : SALERNO CORRE: PRESENTATA L’VIII EDIZIONE CON AL FIANCO LA BCC MONTE PRUNO - GazzettaSalerno : Torna nel centro storico di Salerno la Fiera del Crocifisso Ritrovato. L’edizione 2023 sarà presentata ufficialment… - radioalfa : Salerno, presentata la stagione crocieristica che partirà sabato 8 aprile. Le interviste -

Grassi" - La Cultura dei Venerdì Letterari", promosso dall'Accademia Internazionale d'Arte e Cultura "Alfonso Grassi" di, stasera venerdì 14 aprile 2023, alle ore 17.45, saràla "...... come evidenziato anche dalla Presidente della Corte di Appello di, Iside RUSSO, nella Relazione sull'amministrazione della giustiziail 22 gennaio 2022, in cui si sottolinea come '.... E' stataieri mattina in parlamento la relazione del primo semestre del 2022 da parte della Dia , la Direzione Investigativa Antimafia. Per la provincia di, nella vasta ...

Salerno, presentata l’ottava "Salerno corre", con la Banca Monte ... Uno Tv Web

Nell’ambito del Salotto Culturale «A.Grassi- La Cultura dei Venerdì Letterari», promosso dall’Accademia Internazionale d’Arte e Cultura ...Il prossimo 28 aprile il Piccolo Teatro del Giullare di Salerno ospiterà Blak Saagan che presenterà il suo ultimo lavoro “Se ci fosse la luce sarebbe bellissimo ”. Con base ai margini della laguna ven ...