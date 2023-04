Prendi il volo: il teaser trailer italiano del nuovo film animato di Illumination (Di venerdì 14 aprile 2023) Primo teaser trailer italiano del nuovo film d'animazione targato Illumination Prendi il volo, in arrivo a Natale nei cinema. Illumination svela il primo teaser trailer italiano del suo nuovo film Prendi il volo, in arrivo al cinema a Natale. Il breve video si apre citando i successi ottenuti dalla casa di produzione in precedenza, tra cui Minions, Cattivissimo Me, Sing e Pets - Vita da animali, per poi introdurre i protagonisti della nuova avventura, mostrandoli alle prese con una migrazione che li porterà ad affrontare un viaggio lungo e difficile. La regia di Prendi il volo è stata ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 aprile 2023) Primodeld'animazione targatoil, in arrivo a Natale nei cinema.svela il primodel suoil, in arrivo al cinema a Natale. Il breve video si apre citando i successi ottenuti dalla casa di produzione in precedenza, tra cui Minions, Cattivissimo Me, Sing e Pets - Vita da animali, per poi introdurre i protagonisti della nuova avventura, mostrandoli alle prese con una migrazione che li porterà ad affrontare un viaggio lungo e difficile. La regia diilè stata ...

