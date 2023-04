Premio Internazionale Fair Play Menarini a Firenze e Fiesole, ecco le date della XXVII edizione (Di venerdì 14 aprile 2023) Firenze, Italia, 14 aprile 2023 /PRNewswire/



I preparativi per il Premio Internazionale Fair Play Menarini sono già in corso. Quest'anno la manifestazione che celebra i valori di etica, lealtà e rispetto nello sport e nella vita annuncia la sua XXVII edizione ospitando le leggende internazionali dello sport in tre giornate tra Firenze e Fiesole. "È un onore per il nostro Comune accogliere una manifestazione prestigiosa come il Premio Internazionale Fair Play Menarini – dichiara Anna Ravoni, sindaco di Fiesole – Sarà un'occasione straordinaria dare il benvenuto ad alcune icone dello sport che si sono distinte per ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023), Italia, 14 aprile 2023 /PRNewswire/I preparativi per ilsono già in corso. Quest'anno la manifestazione che celebra i valori di etica, lealtà e rispetto nello sport e nella vita annuncia la suaospitando le leggende internazionali dello sport in tre giornate tra. "È un onore per il nostro Comune accogliere una manifestazione prestigiosa come il– dichiara Anna Ravoni, sindaco di– Sarà un'occasione straordinaria dare il benvenuto ad alcune icone dello sport che si sono distinte per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NutraceuticaIT : RT @orvietonews: Labomar Premio 'Eletto Prodotto dell'Anno 2023' in Spagna agli integratori Aquilea Qbiotics Bienestar Emocional e Aquilea… - orvietonews : Labomar Premio 'Eletto Prodotto dell'Anno 2023' in Spagna agli integratori Aquilea Qbiotics Bienestar Emocional e A… - arnaldocasali : RT @storiesonumbria: Due anche quest'anno le menzioni speciali assegnate dalla giuria. La prima se l'è aggiudicata Arnaldo Casali col suo e… - Noninfluente : RT @EmiliaUA: Questo, invece, è il premio che mi è stato assegnato per il 2023: Premio Internazionale Javier Valdez per il giornalismo inve… - UFORobot77 : RT @EmiliaUA: Questo, invece, è il premio che mi è stato assegnato per il 2023: Premio Internazionale Javier Valdez per il giornalismo inve… -