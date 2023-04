(Di venerdì 14 aprile 2023) Lain Ucraina: lo ha detto il primo ministro, Mateusz Morawiecki, in un'intervista a Nbc News. "Non calcoliamo alcuna data esatta, ma osserviamo ...

La guerra in Ucraina potrebbe durare diversi anni: lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un'intervista a Nbc News. "Non calcoliamo alcuna data esatta, ma osserviamo semplicemente ciò che sta accadendo al fronte, sul campo di battaglia. E di conseguenza, ...Secondo il premier polacco Mateusz Morawiecki, invece "sulla Cina l'Europa è miope". Parlando con i media durante la sua visita a Washington, il capo del governo di Varsavia ha detto che i dirigenti ...

Premier polacco, la guerra potrebbe durare diversi anni - Ultima Ora Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 14 APR - La guerra in Ucraina potrebbe durare diversi anni: lo ha detto il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, in un'intervista a Nbc News. "Non calcoliamo alcuna data esatta, ...Secondo quanto riportato da Unian, Zelensky ha anche stabilito con Varsavia un pacchetto di aiuti militari molto importante.