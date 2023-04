Premier League, De Zerbi e Stellini tornano sulla lite della scorsa settimana (Di venerdì 14 aprile 2023) A distanza di una settimana Roberto De Zerbi e Cristian Stellini tornano sulla lite nel pre-partita di Tottenham-Brighton, e lo fanno ai microfoni di Sky Sport. “Lui sa cosa mi ha dato fastidio, ma non mi interessa tornarci”, dice De Zerbi, tecnico del Brighton. “Io credo che abbia capito perché gliel’ho detto a tu per tu. Dico solo che se io faccio alcune cose non sono stupido, ho i miei motivi. Poi ognuno sceglie il modo che vuole: a me non piace fare conferenze stampa allusive, preferisco parlare di persona. Non mi piace il fatto di mandare messaggi attraverso le conferenze stampa e gliel’ho detto con molta educazione prima della partita, senza usare toni minacciosi o offensivi. Dopodiché, se in una partita inizia a mettere pressione all’arbitro, ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) A distanza di unaRoberto Dee Cristiannel pre-partita di Tottenham-Brighton, e lo fanno ai microfoni di Sky Sport. “Lui sa cosa mi ha dato fastidio, ma non mi interessa tornarci”, dice De, tecnico del Brighton. “Io credo che abbia capito perché gliel’ho detto a tu per tu. Dico solo che se io faccio alcune cose non sono stupido, ho i miei motivi. Poi ognuno sceglie il modo che vuole: a me non piace fare conferenze stampa allusive, preferisco parlare di persona. Non mi piace il fatto di mandare messaggi attraverso le conferenze stampa e gliel’ho detto con molta educazione primapartita, senza usare toni minacciosi o offensivi. Dopodiché, se in una partita inizia a mettere pressione all’arbitro, ...

