Preghiera della sera 14 Aprile 2023: “Aiutami a vivere in sintonia con Te” (Di venerdì 14 aprile 2023) “Aiutami a vivere in sintonia con Te”. Questa è la Preghiera della sera da recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce Aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 14 aprile 2023) “incon Te”. Questa è lada recitare questo Venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Crocenella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio L'articolo proviene da La Luce di Maria.

