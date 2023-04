Precedenti Inter-Monza: furto all’andata, tre in casa in Coppa Italia (Di venerdì 14 aprile 2023) Inter-Monza si giocherà domani alle 20.45 e i Precedenti in casa sono tutti in Coppa Italia. In Serie A c’è solo l’andata, con uno dei peggiori errori arbitrali del campionato. I Precedenti – Quello di domani sarà l’Inter-Monza numero 4 in casa. La prima volta è anche – a oggi – l’unica vittoria brianzola: 1-4 il 7 giugno 1958, inutile il gol di Benito Lorenzi. Si giocava in Coppa Italia, come tutte le partite in casa fino a oggi. Dove il bilancio è 2 vittorie e 1 sconfitta, quella già citata, con 6 reti segnate e 5 subite. Le altre sono 3-0 il 31 maggio 1978 e 2-1 il 13 settembre 1990. Con una particolarità in quest’ultima: si giocava al Brianteo, “in trasferta”, ... Leggi su inter-news (Di venerdì 14 aprile 2023)si giocherà domani alle 20.45 e iinsono tutti in. In Serie A c’è solo l’andata, con uno dei peggiori errori arbitrali del campionato. I– Quello di domani sarà l’numero 4 in. La prima volta è anche – a oggi – l’unica vittoria brianzola: 1-4 il 7 giugno 1958, inutile il gol di Benito Lorenzi. Si giocava in, come tutte le partite infino a oggi. Dove il bilancio è 2 vittorie e 1 sconfitta, quella già citata, con 6 reti segnate e 5 subite. Le altre sono 3-0 il 31 maggio 1978 e 2-1 il 13 settembre 1990. Con una particolarità in quest’ultima: si giocava al Brianteo, “in trasferta”, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Una nuova notte di #UCL sta per iniziare ?? Gustiamoci insieme le emozioni dei 3?? precedenti tra Benfica e Inter ??… - kooouz3 : @Ruttosporc I precedenti del Sassuolo con Juve, Inter e Milan. Ma nell'universo di @menteRicreativa è tutto regolar… - internewsit : Precedenti Inter-Monza: furto all'andata, tre in casa in Coppa Italia - - Michbertaz : #juveinter 86 a 48 questo la dice lunga su chi è la più forte. - Ashkelon93 : @lucacohen @theMilanZone_ speriamo di no, visto i precedenti dell inter a bologna -

Spezia - Lazio 0 - 3: cronaca diretta live e risultato finale ... l'ambiente è particolare, nelle ultime 6 sfide hanno perso una sola volta e hanno battutto l'Inter ... Sono 21 i precedenti dell'arbitro toscano per quel che riguarda la Lazio che ha un bilancio ... Brozovic - Barella: cervello e cuore nerazzurro ... continuando il paragone tra il corpo umano e l'Inter si parla unicamente d i Nicolò Barella . Nel ... La sfortuna che lo ha perseguitato nelle precedenti partite (colpito un palo e una traversa con due ... Arbitri della 30° giornata del campionato di Serie A 2022/2023 Sono tre i precedenti di questa sfida sotto la sua direzione con un successo per parte e un ... 18.00 LA PENNA ROCCA " CIPRIANI IV: MARCENARO VAR: NASCA AVAR: ABISSO INTER " MONZA h. 20. ... l'ambiente è particolare, nelle ultime 6 sfide hanno perso una sola volta e hanno battutto l'... Sono 21 idell'arbitro toscano per quel che riguarda la Lazio che ha un bilancio ...... continuando il paragone tra il corpo umano e l'si parla unicamente d i Nicolò Barella . Nel ... La sfortuna che lo ha perseguitato nellepartite (colpito un palo e una traversa con due ...Sono tre idi questa sfida sotto la sua direzione con un successo per parte e un ... 18.00 LA PENNA ROCCA " CIPRIANI IV: MARCENARO VAR: NASCA AVAR: ABISSO" MONZA h. 20. Juve-Inter in Coppa Italia: storie, precedenti e incroci Inter - News Ufficiali Tempo di lettura: un minuto E la spiegazione è abbastanza sconcertante. IL MOTIVO – L’Inter riteneva che la sanzione a D’Ambrosio fosse spropositata per il comportamento tenuto e citava dei precedenti. In più, la società ha ... Serie A, il pronostico e le statistiche di Inter-Monza L'Inter nelle precedenti 15 sfide disputate al Meazza non ha ancora mai fatto registrare il segno X, i nerazzurri con 27 gol all'attivo e 8 al passivo hanno centrato per 11 volte il successo. La ... E la spiegazione è abbastanza sconcertante. IL MOTIVO – L’Inter riteneva che la sanzione a D’Ambrosio fosse spropositata per il comportamento tenuto e citava dei precedenti. In più, la società ha ...L'Inter nelle precedenti 15 sfide disputate al Meazza non ha ancora mai fatto registrare il segno X, i nerazzurri con 27 gol all'attivo e 8 al passivo hanno centrato per 11 volte il successo. La ...