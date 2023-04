Pozzuoli | arrestato pusher | vendeva la droga anche sui social

Leggi su puntomagazine

(Di venerdì 14 aprile 2023), nell’abitazione del uomo i Carabinieri hanno rinvenuto marijuana hashish e la somma di 10.459 euro. Questa notte i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia dihannoper detenzione dia fini di spaccio D.D.A., 31enne del posto già noto alle forze dell’ordine. I militari erano a via Pisciarelli quando hanno fermato l’uomo a bordo della sua auto. Perquisito, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di una dose di cocaina, di diverse dosi di marijuana per un peso complessivo di 45 grammi e della somma contante di 325 euro in piccolo taglio. Un sequestro che ha permesso ai carabinieri di perquisirel’abitazione del ...