Post Malone | il nuovo singolo è Chemical | online il video

(Di venerdì 14 aprile 2023)torna oggi sulle scene musicali internazionali con il suo, fuori anche ilclip L’artista certificato otto volte disco di diamante e più volte nominato ai Grammy Awardstorna oggi sulle scene musicali internazionali con il suo, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio. Accompagnato dalclip ufficiale,segna l’alba della prossima era di, impegnato in questi mesi nella chiusura del suo quinto album, uno dei più attesi del 2023. Il, caratterizzato dalla presenza singolare di Mick Jagger (Rolling ...

, dopo un album dalle tinte più dark, sforna una potenziale hit dal testo amaro. E c'è anche lo zampino di Mick Jagger. Blanco e Mina si abbracciano in un pezzo che unisce due generazioni e ...Voce, sentimento ma preferisco passare!- Voto 6,50 - Unammorbidito che sembra un po' Weeknd e un po' Ed Sheeran. Rivedibile... Public Image Ltd. - Voto 6,50 - Chitarroni e ...Sremm 4 Life Rae Sremmund 7 aprile Il duo del Mississippi composto dai fratelli Brown, dopo un tour con, arriva al quarto disco in studio. Con 35 dischi di platino sulle spalle e numeri ...

Post Malone, dopo essersi preso una pausa, è tornato con una nuova canzone che si preannuncia come un successo. L'artista, d'altronde, ha finora abituato a numeri enormi quando si tratta della sua ...