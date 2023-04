Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Porto, #Conceicao: 'Bisogno di fiducia. Purtroppo non si può giocare sempre contro il #Benfica' - BartAprile : RT @fcin1908it: Conceiçao: “Io all’Inter? Niente da dire. Ho un contratto col Porto, ma nel calcio…” - fcin1908it : Conceiçao: “Io all’Inter? Niente da dire. Ho un contratto col Porto, ma nel calcio…” - sportli26181512 : Conceicao: 'Io all'Inter? Non ho niente da dire, non controllo io le notizie...': Sergio Conceicao al posto di Simo… - Bianca34874951 : RT @FcInterNewsit: Conceiçao idea Inter, Paulo Sousa: 'Nel Porto ogni allenatore può ottenere risultati' -

Commenta per primo Sergioal posto di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter L'allenatore delin conferenza stampa ha preferito glissare non smentendo le voci che, in Portogallo, continuano a rincorrersi: '......con 7 lunghezze di vantaggio sulin campionato, e due sole sconfitte all'attivo, mai battuta fino adesso in Champions. Ma l'ultima è arrivata proprio adesso, a spese della truppa di...E dalla lista dei parametri zero è spuntato Matheus Uribe , mediano colombiano, 32 anni, gioca nel, è in scadenza a giugno. E' un over 30, ma garantisce esperienza internazionale. Gioca da ...

Porto, Conceicao: “Purtroppo non possiamo giocare sempre col Benfica” ItaSportPress

Leila Pereira deixou esta sexta-feira duras críticas à postura do Flamengo e também aproveitou para lançar algumas indiretas ao rival carioca de forma irónica - nomeadamente a alusão ao Real Madrid. E ...Vítor Baía, vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, aproveitou as declarações de Sérgio Conceição na conferência de lançamento do encontro com o Santa Clara para marcar posição sobre ...