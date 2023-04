Porti | dal Mit 24 | 37 mln per quelli di Gioia Tauro e Termoli

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ventiquattro milioni e 370 mila euro pronti per finanziare due progetti per idi(Rc) e di(Cb) . Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Tras, Matteo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sbrn65 : @Arianna65846981 Anche io, Ari, avrei capito questo ma sai com'è, dal bloccoh navaleh ai porti aperti. E comunque v… - Evinrude1975 : @human_income_ @bip_show @PocketBitcoin @ShiftCryptoHQ @LuganoPlanB Scusi ma invece di fare la matta che inveisce d… - calidreamin08 : RT @DiodatoFanclub: Gli 'Occhiali da sole' ti donano molto (lo testimoniano queste foto). Ti proteggono dalla luce del ? dopo una notte tr… - monicasalute : RT @DiodatoFanclub: Gli 'Occhiali da sole' ti donano molto (lo testimoniano queste foto). Ti proteggono dalla luce del ? dopo una notte tr… - Arillina : @MaurizioFurlan5 @stanzaselvaggia Basta mettere una buona recinzione. Se no, li porti in un parco giochi dedicato l… -

Ventiquattro milioni e 370 mila euro pronti per finanziare due progetti per idi Gioia Tauro (Rc) e di Termoli (Cb) . Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il provvedimento che assegna alle Autorità di sistema portuale ...... anticipato da un coffee - break, nell'aula magna dell'istituto, spazio a un dibattito moderato... "Pesca Flegrea" e "di Velia") mentre "Diecimila passi" e "Super Sud" sono media partner. ...... l' Indonesia e navigherà nel Pacifico MeridionaleCile alla Melanesia. Dopo la sua consegna ... Genova Industrie Navali vanta importanti asset neidi Genova (area delle riparazioni navali, ...

Porti, da oggi Porto Empedocle ha un nuovo Terminal passeggeri Il Tirreno

Può sembrare semplice comporre un piatto dal sapore equilibrato, con pochi ingredienti, ma è la cosa più difficile e, per me, è la massima espressione della cucina. Un’ attenzione particolare è ...Mi auguro che in queste ore arrivi dal Ministro Salvini la data dell’ incontro al Mit atteso ormai da troppo tempo. Apprendiamo da una scarna nota stampa che il Presidente Marsilio ieri ha incontrato ...