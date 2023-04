Ponte sullo Stretto, Salvini parla già di cantieri ma in cassa non c’è un euro (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Ponte sullo Stretto di Messina costa 14,6 miliardi di euro, ma, si legge in un allegato al Def, “ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio”. Nel Def spunta la verità: per il Ponte sullo Stretto servono 13,5 miliardi di euro che al momento lo Stato non ha “Le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie – si legge ancora nel documento con riferimento al progetto del Ponte sullo Stretto -, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con Rfi, si stima avranno un costo di 1,1 miliardi”. “Le opere di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) Ildi Messina costa 14,6 miliardi di, ma, si legge in un allegato al Def, “ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio”. Nel Def spunta la verità: per ilservono 13,5 miliardi diche al momento lo Stato non ha “Le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie – si legge ancora nel documento con riferimento al progetto del-, lato Sicilia e lato Calabria, che dovranno essere oggetto del contratto di programma con Rfi, si stima avranno un costo di 1,1 miliardi”. “Le opere di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ??ANSA - Nel DEF non sono presenti le coperture per il Ponte sullo Stretto @ultimora_pol - matteosalvinimi : ? Via libera dalla Commissione Trasporti UE sul regolamento Ten-T all’emendamento per includere il Ponte sullo Stre… - Phastidio : 'Ah no?' ?? Ponte sullo Stretto, il costo sale 13,5 miliardi (e nel Def non ci sono i soldi) - claudiodamico72 : Matteo #Salvini ha resuscitato il #ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più, di… - QPeriscopica : RT @Phastidio: 'Ah no?' ?? Ponte sullo Stretto, il costo sale 13,5 miliardi (e nel Def non ci sono i soldi) -