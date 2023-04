Ponte sullo Stretto | non ci sono soldi | servono 14 miliardi Ma il Ministero rassicura | ' Li troveremo | ecco come'

(Di venerdì 14 aprile 2023) Costi che lievitano e coperture ancora mancanti. Per ildi Messina , l'eterna incompiuta che il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di riavviare, la strada è già tutta in ...

Matteo Salvini ha resuscitato il ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più. Ponte sullo Stretto, il costo sale 13,5 miliardi (e nel Def non ci sono i soldi). Salvini dà i numeri. Prima 7 poi 10, alla fine 14,6 miliardi: i costi del ponte sullo Stretto sono già raddoppiati. Def: "Ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili per la realizzazione del ponte sullo stretto e delle opere". Dopo il ponte Morandi, io all'ipotetico Ponte sullo Stretto sceglierei sempre e comunque il traghetto.

Costi che lievitano e coperture ancora mancanti. Per ilStretto di Messina , l'eterna incompiuta che il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di riavviare, la strada è già tutta in salita. A sollevare nuovi interrogativi è il Def che ...'Al deputato Bonelli non tornano i conti in merito alStretto. Spiace per il collega di Alleanza Verdi e Sinistra, ma l'infrastruttura si farà e sarà fondamentale per lo sviluppo del Paese, come ha riconosciuto peraltro l'Europa, includendola ...Un progetto paragonato da Sammartino addirittura a quello delStretto. E sull'Intelligenza artificiale i commercialisti di Unico hanno colto un primo importante risultato, come ...

Ponte sullo Stretto, Def: "A oggi manca la copertura finanziaria" TGCOM

Costi che lievitano e coperture ancora mancanti. Per il Ponte sullo Stretto di Messina, l'eterna incompiuta che il governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso di riavviare, la strada è già tutta in ...(Adnkronos) - Andranno trovati in autunno con la Legge di Bilancio gli oltre 14 miliardi per finanziare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo quanto riporta l'Allegato ...