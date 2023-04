Ponte sullo Stretto, nessuna copertura prevista dal Def. Salvini assicura: «Inizio lavori entro estate 2024». Musumeci: «Lo faremo entro la legislatura» (Di venerdì 14 aprile 2023) La stima, che per le grandi opere è spesso suscettibile a rialzi, è di un costo pari a 13,5 miliardi di euro. Lo scrive il ministero dell’Economia in un allegato al Def, il Documento di economia e finanza, nel capitolo dedicato al Ponte sullo Stretto. Ma sono gli stessi tecnici che lavorano per il governo Meloni a rilevare che, «ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili». Nessuno scandalo, ma la notizia impone un’accelerazione nel reperimento delle risorse, se si vogliono rispettare i tempi di costruzione che lo stesso esecutivo annuncia. Per Matteo Salvini, principale sponsor dell’opera, bisogna «partire con i lavori entro l’estate prossima», quella del 2024. Nello Musumeci, poi, ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) La stima, che per le grandi opere è spesso suscettibile a rialzi, è di un costo pari a 13,5 miliardi di euro. Lo scrive il ministero dell’Economia in un allegato al Def, il Documento di economia e finanza, nel capitolo dedicato al. Ma sono gli stessi tecnici che lavorano per il governo Meloni a rilevare che, «ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili». Nessuno scandalo, ma la notizia impone un’accelerazione nel reperimento delle risorse, se si vogliono rispettare i tempi di costruzione che lo stesso esecutivo annuncia. Per Matteo, principale sponsor dell’opera, bisogna «partire con il’prossima», quella del. Nello, poi, ...

