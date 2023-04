Ponte sullo Stretto, il progetto esiste i fondi non ancora (Di venerdì 14 aprile 2023) - Un'opera che, secondo le stime, costerà 13,5 miliardi di euro. Eppure nell'allegato al documento di economia e finanza c'è scritto: 'Ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili. Dovranno ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 aprile 2023) - Un'opera che, secondo le stime, costerà 13,5 miliardi di euro. Eppure nell'allegato al documento di economia e finanza c'è scritto: 'Ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili. Dovranno ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Matteo #Salvini ha resuscitato il #ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più di q… - ultimora_pol : ??ANSA - Nel DEF non sono presenti le coperture per il Ponte sullo Stretto @ultimora_pol - Phastidio : 'Ah no?' ?? Ponte sullo Stretto, il costo sale 13,5 miliardi (e nel Def non ci sono i soldi) - Brizioful : RT @ilruttosovrano: Quindi quando Salvini ha dichiarato che entro la prossima estate sarebbe iniziata la costruzione del Ponte sullo Strett… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Salvini dà i numeri. Prima 7 poi 10, alla fine 14,6 miiardi: i costi del ponte sullo Stretto sono già raddoppiati https… -