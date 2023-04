Ponte sullo Stretto - Il preventivo sale da 10 a 15 miliardi di euro (Di venerdì 14 aprile 2023) Quindici miliardi, o poco meno. Al posto dei dieci preventivati. Tanto costerà il Ponte sullo Stretto di Messina. A sostenerlo non sono speculazioni politiche di parte o i detrattori dell'opera, ma il governo stesso, nel Documento di economia e finanza. Dov'è scritto che il budget, tenendo conto degli aggiornamenti necessari rispetto al progetto originario (risalente ormai a oltre dieci anni fa), sarà di 13,5 miliardi di euro, cui se ne dovranno aggiungere 1,1 per le opere complementari e le connessioni ferroviarie su entrambi i lati del braccio di mare e quelle stradali, le prime da definire con Rfi (Reti ferroviarie italiane), le seconde con l'Anas. Il tutto, recita sempre il documento, senza che a oggi esistano coperture finanziarie in base alla legislazione ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 14 aprile 2023) Quindici, o poco meno. Al posto dei dieci preventivati. Tanto costerà ildi Messina. A sostenerlo non sono speculazioni politiche di parte o i detrattori dell'opera, ma il governo stesso, nel Documento di economia e finanza. Dov'è scritto che il budget, tenendo conto degli aggiornamenti necessari rispetto al progetto originario (rinte ormai a oltre dieci anni fa), sarà di 13,5di, cui se ne dovranno aggiungere 1,1 per le opere complementari e le connessioni ferroviarie su entrambi i lati del braccio di mare e quelle stradali, le prime da definire con Rfi (Reti ferroviarie italiane), le seconde con l'Anas. Il tutto, recita sempre il documento, senza che a oggi esistano coperture finanziarie in base alla legislazione ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Matteo #Salvini ha resuscitato il #ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più di q… - fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, Iaria (M5s): “Salvini è in difficoltà e vuole evitare il dibattito. Sicuri che non sia uno spr… - matteosalvinimi : ? Via libera dalla Commissione Trasporti UE sul regolamento Ten-T all’emendamento per includere il Ponte sullo Stre… - gb_dostobaby : RT @fattoquotidiano: Matteo #Salvini ha resuscitato il #ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più di quan… - CosimoLorenzis : RT @fattoquotidiano: Matteo #Salvini ha resuscitato il #ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più di quan… -