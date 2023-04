Ponte sullo Stretto, i soldi saranno nella legge di Bilancio (Di venerdì 14 aprile 2023) "Un segnale importante, una vittoria del nostro Paese", commenta il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Leggi su ilgiornale (Di venerdì 14 aprile 2023) "Un segnale importante, una vittoria del nostro Paese", commenta il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Matteo #Salvini ha resuscitato il #ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più di q… - ultimora_pol : ??ANSA - Nel DEF non sono presenti le coperture per il Ponte sullo Stretto @ultimora_pol - Phastidio : 'Ah no?' ?? Ponte sullo Stretto, il costo sale 13,5 miliardi (e nel Def non ci sono i soldi) - infoitinterno : Il ponte sullo Stretto costerà più di quanto promesso da Salvini - infoitinterno : Ponte sullo Stretto, nessuna copertura prevista dal Def. Salvini assicura: «Inizio lavori entro estate 2024». Musum… -