Ponte sullo stretto di Messina | il costo sale E l' Italia non ha i soldi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Matteo #Salvini ha resuscitato il #ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più di q… - ultimora_pol : ??ANSA - Nel DEF non sono presenti le coperture per il Ponte sullo Stretto @ultimora_pol - fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, Iaria (M5s): “Salvini è in difficoltà e vuole evitare il dibattito. Sicuri che non sia uno spr… - AnsaSicilia : Dd oggi manca la copertura per il Ponte sullo Stretto. Costa 13,5 miliardi. Le risorse andranno individuate in mano… - BusinessEletto : RT @drelegantia: Prosegue l'interessantissima avventura italiana finanziata ad minchiam. Avete presente il ponte sullo Stretto di Messina?… -

Il governo Meloni, Matteo Salvini nello specifico, hanno puntato sulStretto per rafforzare la propria macchina propagandistica. Un'opera imponente, di cui si parla da decenni e che mai è stata realmente programmata. Nel Def (Documento di Economia e Finanza)...Leggi AncheStretto, via libera del Quirinale al decreto: va in Gazzetta L'allegato al Def sui costi per ilStretto Per ilStretto di Messina, si osserva nell'allegato al Def, '...Per ilStretto di Messina "il costo dell'opera oggetto di concessione dagli aggiornamenti svolti risulta di 13,5 miliardi. Le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, ...

“Ad oggi non esistono coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente”: lo mette nero su bianco il Def, parlando del Ponte sullo Stretto. Dove andranno presi i soldi, quindi Il centrodestra ...Che l’area dello Stretto di Messina sia ad alto rischio sismico è un fatto noto, ma ciò non costituisce impedimento per la creazione del Ponte sullo Stretto. Ne sono convinti anche gli esperti e ...