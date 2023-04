Ponte sullo Stretto, Def: "A oggi manca la copertura finanziaria" (Di venerdì 14 aprile 2023) Leggi Anche Ponte sullo Stretto, via libera del Quirinale al decreto: va in Gazzetta L'allegato al Def sui costi per il Ponte sullo Stretto Per il Ponte sullo Stretto di Messina, si osserva nell'allegato al Def, 'il costo dell'opera oggetto di concessione dagli aggiornamenti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 14 aprile 2023) Leggi Anche, via libera del Quirinale al decreto: va in Gazzetta L'allegato al Def sui costi per ilPer ildi Messina, si osserva nell'allegato al Def, 'il costo dell'opera oggetto di concessione dagli aggiornamenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Matteo #Salvini ha resuscitato il #ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più di q… - ultimora_pol : ??ANSA - Nel DEF non sono presenti le coperture per il Ponte sullo Stretto @ultimora_pol - fattoquotidiano : Ponte sullo Stretto, Iaria (M5s): “Salvini è in difficoltà e vuole evitare il dibattito. Sicuri che non sia uno spr… - gildacana : RT @M49liberorso: ??ANSA - Nel DEF non sono presenti le coperture per il Ponte sullo Stretto In pratica a Salvini hanno dato il modellino… - M49Di : RT @M49liberorso: ??ANSA - Nel DEF non sono presenti le coperture per il Ponte sullo Stretto In pratica a Salvini hanno dato il modellino… -