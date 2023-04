Ponte sullo Stretto, ci risiamo. Il Def: “Mancano i fondi” (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr – Il Ponte sullo Stretto di Messina, tanto per cambiare, rischia ancora una volta di essere accantonato. Le stime del Def (Documentazione economica e finanziaria) lanciano l’ennesimo anatame su una infrastruttura che non vuole saperne di vedere la luce. Ponte sullo Stretto, il Def: “Manca copertura finanziaria” Come riporta Tgcom24, per il Ponte servirebbero 13,5 miliardi di euro. La stima, che proviene dal Def, però viene dal Def stesso ritenuta impraticabile, con tanto di sottolineatura di come “non esistano coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio”. Inoltre, “le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr – Ildi Messina, tanto per cambiare, rischia ancora una volta di essere accantonato. Le stime del Def (Documentazione economica e finanziaria) lanciano l’ennesimo anatame su una infrastruttura che non vuole saperne di vedere la luce., il Def: “Manca copertura finanziaria” Come riporta Tgcom24, per ilservirebbero 13,5 miliardi di euro. La stima, che proviene dal Def, però viene dal Def stesso ritenuta impraticabile, con tanto di sottolineatura di come “non esistano coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente; pertanto, queste dovranno essere individuate in sede di definizione del disegno di legge di bilancio”. Inoltre, “le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, lato ...

