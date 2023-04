Ponte Stretto | Def | “Costa 14 | 6 miliardi da trovare in Legge Bilancio”

(Di venerdì 14 aprile 2023) Secondo quanto riporta l'Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza andranno trovati in autunno Andranno trovati in autunno con ladigli oltre 14per finanziare la realizzazione delsullodi Messina. Secondo quanto riporta l’Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza il costo delin sé ammonta 13,5di euro, ai quali aggiungere 1,1per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni ferroviarie, in contratto con Rfi, lato Sicilia e Calabria, per un totale quindi di 14,6. Le opere di ottimizzazione e complementari alle connessioni stradali, invece, di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Matteo #Salvini ha resuscitato il #ponte sullo Stretto di Messina e ora ci fa sapere che costerà il 60% in più di q… - ultimora_pol : ??ANSA - Nel DEF non sono presenti le coperture per il Ponte sullo Stretto @ultimora_pol - Phastidio : 'Ah no?' ?? Ponte sullo Stretto, il costo sale 13,5 miliardi (e nel Def non ci sono i soldi) - RomanUsaj : RT @MauroSeverino11: @LucillaMasini Visto che Salvini e la Lega ci tengono tanto al ponte sullo stretto di Messina suggerirei che sia finan… - TrainiMarisa : RT @ultimora_pol: ??ANSA - Nel DEF non sono presenti le coperture per il Ponte sullo Stretto @ultimora_pol -

' Il Def certifica che non ci sono soldi per realizzare ilsullodi Messina e stima che il costo per la realizzazione dele opere complementari sarà di oltre 14,6 mld di euro. A parte che è una vera e propria follia. Siamo di fronte ad una ...In un allegato del Def (Documentazione economica e finanziaria), è stato stimato che per ilsulloci vorranno 13,5 miliardi di euro. Il progetto giovedì ha ricevuto l'ok dell'Unione Europea. Al momento però secondo il Def non ci sarebbero le coperture finanziarie. Queste ...Un progetto paragonato da Sammartino addirittura a quello del 'sullo'. E sull'Intelligenza artificiale i commercialisti di Unico hanno colto un primo importante risultato, come ...

(Adnkronos) - Andranno trovati in autunno con la Legge di Bilancio gli oltre 14 miliardi per finanziare la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. Secondo quanto riporta l'Allegato ...ROMA – Costi che lievitano e coperture ancora mancanti. Per il Ponte sullo Stretto di Messina, l’eterna incompiuta che il governo Meloni ha deciso di riavviare, la strada è già tutta in salita. A ...