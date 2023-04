' Poche donne lavorano? Colpa della mentalità italiana | l' uomo lavora e la moglie resta a casa'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 2023MariAnna : RT @gibalda: La @LegaSalvini prometteva di 'azzerare' la #Fornero. Invece ha azzerato solo #opzionedonna. Investendo 5 volte tanto in Quota… - BalleriniPaola : RT @gibalda: La @LegaSalvini prometteva di 'azzerare' la #Fornero. Invece ha azzerato solo #opzionedonna. Investendo 5 volte tanto in Quota… - annalisagug1962 : RT @gibalda: La @LegaSalvini prometteva di 'azzerare' la #Fornero. Invece ha azzerato solo #opzionedonna. Investendo 5 volte tanto in Quota… - SusannaPagani3 : RT @gibalda: La @LegaSalvini prometteva di 'azzerare' la #Fornero. Invece ha azzerato solo #opzionedonna. Investendo 5 volte tanto in Quota… - AriannaAmbrosi0 : RT @ilmessaggeroit: Bruxelles, bufera per le frasi del ministro: «Qui poche donne lavorano a causa della mentalità all'italiana» https://t.… -

'Caro Bernard Clerfayt, anche in questo caso ci sono oggettivamente e strutturalmente più ostacoli all'occupazione delle, soprattutto di origine straniera. È su questo che dobbiamo lavorare, ...Polemiche in per le frasi di Bernard Clerfayt , ministro del Lavoro della Regione di , secondo cui nella capitale belgalavorano a causa della mentalità italiana di molte famiglie. In un'intervista alla tv Ln24 ha dichiarato: 'Moltesono ancora in un modello mediterraneo, che siano italiane, ...In un comunicato, la federazione del Partito Socialista di Bruxelles ha ricordato che "nella capitale più di una famiglia su tre è composta da un solo genitore, l'86% dei quali sono, che i ...

Con poche frasi pronunciate durante un'intervista televisiva all ... Bruxelles il tasso di occupazione femminile è troppo basso è colpa del fatto "molte donne si trovano ancora in un modello ..."Molte donne sono ancora in un modello mediterraneo, che siano italiane, marocchine o turche di origine... È un modello di famiglia in cui l'uomo lavora e la donna resta a casa per occuparsi dei figli ...