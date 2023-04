Pnrr, la Comunità Montana del Fortore ha varato un avviso esplorativo (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Giunta Esecutiva della Comunità Montana del Fortore ha varato un avviso esplorativo per manifestazione d’interesse finalizzata all’acquisizione di proposte ideative da realizzare nel territorio di competenza, nell’ambito del fondo per la ripresa “Next Generation EU” e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). L’obiettivo è quello di raccogliere proposte di sviluppo relativamente agli interventi previsti dal Pnrr e per accedere ai relativi finanziamenti. Un’attività che permetterà, da una parte una conoscenza più approfondita della realtà che ci circonda e il reclutamento di nuove energie e menti se non altro come primo contatto, e dall’altra l’innesto di nuove potenziali idee progettuali, attraverso una modalità ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 14 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Giunta Esecutiva delladelhaunper manifestazione d’interesse finalizzata all’acquisizione di proposte ideative da realizzare nel territorio di competenza, nell’ambito del fondo per la ripresa “Next Generation EU” e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). L’obiettivo è quello di raccogliere proposte di sviluppo relativamente agli interventi previsti dale per accedere ai relativi finanziamenti. Un’attività che permetterà, da una parte una conoscenza più approfondita della realtà che ci circonda e il reclutamento di nuove energie e menti se non altro come primo contatto, e dall’altra l’innesto di nuove potenziali idee progettuali, attraverso una modalità ...

