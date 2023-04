Pnrr: giovedì nuova cabina regia con imprese e sindacati sul REPowerEU (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - giovedì 20 aprile, a partire dalle ore 14, con la convocazione delle parti datoriali e dei sindacati nell'ambito di specifiche sessioni della cabina di regia Pnrr, organizzate su base settoriale, continua il confronto serrato tra il Governo e il partenariato economico e sociale per l'introduzione nel Piano del capitolo REPowerEU, a pochi giorni dalla decisiva approvazione in Senato della conversione in legge del DL 13/2023 che, tra l'altro, ha rafforzato e valorizzato il dialogo con il mondo partenariale, trasferendo all'interno della cabina di regia Pnrr – organo di indirizzo politico che coordina e dà impulso all'attuazione del Piano – le interlocuzioni precedentemente attribuite al Tavolo tecnico per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) -20 aprile, a partire dalle ore 14, con la convocazione delle parti datoriali e deinell'ambito di specifiche sessioni delladi, organizzate su base settoriale, continua il confronto serrato tra il Governo e il partenariato economico e sociale per l'introduzione nel Piano del capitolo, a pochi giorni dalla decisiva approvazione in Senato della conversione in legge del DL 13/2023 che, tra l'altro, ha rafforzato e valorizzato il dialogo con il mondo partenariale, trasferendo all'interno delladi– organo di indirizzo politico che coordina e dà impulso all'attuazione del Piano – le interlocuzioni precedentemente attribuite al Tavolo tecnico per il ...

