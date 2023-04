Pnrr: Alfieri, 'governo inadeguato e confuso, venga in aula a chiarire' (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - “Dal governo ancora notizie confuse e misure insoddisfacenti sul Pnrr. Oltre al clamoroso ritardo con cui il governo sta affrontando un tema cruciale per il futuro del Paese, ancora non si conoscono appieno i progetti da rivedere, in particolare nel caso di Repower Eu per il quale mancano poche settimane alla scadenza. in ballo ci sono circa 2,7 miliardi sui quali l'esecutivo non sta dando alcuna risposta nonostante le continue sollecitazione delle opposizioni, che peraltro non sono state coinvolte". Cosi in una nota Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr nella segreteria del Pd. "Il Pd chiede urgenti spiegazioni, soprattutto pretende trasparenza e chiarezza. il governo venga in aula a chiarire cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - “Dalancora notizie confuse e misure insoddisfacenti sul. Oltre al clamoroso ritardo con cui ilsta affrontando un tema cruciale per il futuro del Paese, ancora non si conoscono appieno i progetti da rivedere, in particolare nel caso di Repower Eu per il quale mancano poche settimane alla scadenza. in ballo ci sono circa 2,7 miliardi sui quali l'esecutivo non sta dando alcuna risposta nonostante le continue sollecitazione delle opposizioni, che peraltro non sono state coinvolte". Cosi in una nota Alessandro, responsabile Riforme enella segreteria del Pd. "Il Pd chiede urgenti spiegazioni, soprattutto pretende trasparenza e chiarezza. ilincosa ...

