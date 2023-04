Pneumatici | dal 15 aprile si passa agli estivi Ecco quando il cambio è obbligatorio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Con l’ingresso della primavera si apre, come ogni anno, anche la stagione delgomme, per chi ha dovuto o voluto farlo nei mesi invernali. Sabato 15, infatti, terminerà l’obbligo (scattato il 15 novembre scorso) di utilizzo delle dotazioni invernali per percorrere buona parte delle strade nazionali sottoposte a specifica ordinanza. Questo significa che chi, in questi mesi, ha montato sul proprio veicolo gomme termiche, cioè con marcatura invernale M+S, dovrebbe provvedere a sostituirle con quelle per la stagione estiva: per una questione di sicurezza, dal momento che cambiando le condizioni climatiche – e quindi anche quelle dell’asfalto – le invernali non possono garantire le stesse performance, come per esempio una sufficiente riduzione degli spazi di frenata; per una questione di rispetto del codice stradale, nel caso in cui oltre alla ...