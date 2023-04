Platinette ritorna a casa | un mese dopo l' ictus Foto e

(Di venerdì 14 aprile 2023) I momenti più terribili li ha recentemente raccontati alla Gazzetta di Parma, cui aveva confidato: 'Ero bloccato in un fermo immagine, paralizzato dall'incapacità e dalla sorpresa di non riuscire ad ...

Tuttavia, il conduttore non ha rinunciato a lottare e grazie ai medici e alla sua forza di volontà è migliorato notevolmente e in queste ore ha finalmente fatto ritorno a casa!a ...Maurizio Coruzzi, alias: 'Ho un male da combattere, lascio la Rai'. La video confessione è strappalacrime - guarda e.m.Tuttavia, il conduttore non ha rinunciato a lottare e grazie ai medici e alla sua forza di volontà è migliorato notevolmente e in queste ore ha finalmente fatto ritorno a casa!a ...

Platinette torna a casa, è stato dimesso dall'ospedale: lo scatto con Kiri Tag24

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è finalmente tornato a casa dopo un mese di ricovero a causa dell'ictus che lo ha colpito. Vediamo insieme i dettagli della notizia.La paura, la corsa in ambulanza, le cure e ora la riabilitazione. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, racconta in prima persona alla Gazzetta di Parma i momenti terribili dell'attacco ischemico ...