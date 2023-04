Pizzuti | “A Scaroni il premio fedeltà Ma il suo curriculum è chiaro”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 14 aprile 2023) Il governo ha nominato i vertici delle cinque grandi partecipate pubbliche. Felice Roberto, professore di Economia e Politica del Welfare State della Sapienza, come crede si sia mosso l’esecutivo? “Mi sembra che siano nomine che in alcuni casi mettono in pista persone di tutto rispetto ma in alcuni casi in ruoli che non sono quelli corrispondenti alle expertise delle persone stesse”. Per esempio? “Roberto Cingolani mi sembra un’ottima persona ma per quel genere di impegno (ad di Leonardo, ndr) non mi pare che il suo sia il profilo più adatto. È un uomo più di questioni tecnologiche che non di questioni, mi pare, di cui si dovrà occupare”. Diverse polemiche ha sollevato la nomina di Paoloall’Enel, dal momento che è considerato responsabile di averci reso dipendenti dal gas di Mosca. “Intanto bisogna dire che fa il presidente e non l’ad ...