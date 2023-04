Pipistrelli fritti e quintali di pesce non refrigerato nel furgone | rimpatriato in Italia

(Di venerdì 14 aprile 2023)e quasi una tonnellata dinon. È ciò che la polizia tedesca ha scoperto nelarrivato in Germania dal Belgio. Il conducente, 31 anni,no di origini ivoriane, saràma nel frattempo resterà in custodia, come ha deciso la Corte di Aquisgrana. Il veicolo è stato fermato a un’uscita autostradale alla periferia della città di confine di Aquisgrana. Isi trovavano sotto il. Un veterinario dell’ufficio locale per la tutela dei consumatori è stato inviato sul posto e ha ordinato il sequestro del carico. Gli agenti hanno sequestrato il, che non era assicurato. La polizia riferisce che l’autista è stato denunciato per infrazioni del codice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SkyTG24 : Germania, trasporta pipistrelli fritti: 31enne rimpatriato in Italia - ILMARCHESE__ : RT @ImolaOggi: Trasportava pipistrelli fritti in Germania: ivoriano rimpatriato in Italia - flaviopiccoli : Trasportava pipistrelli fritti in Germania: ivoriano rimpatriato in Italia - Tuvok78 : RT @ImolaOggi: Trasportava pipistrelli fritti in Germania: ivoriano rimpatriato in Italia - alexsreborn8339 : RT @ImolaOggi: Trasportava pipistrelli fritti in Germania: ivoriano rimpatriato in Italia -

e una tonnellata di pesce non refrigerato. Questi i prodotti che trasportava in un furgone un 31 enne italiano fermato dalla polizia federale di Aquisgrana, in Germania vicino al ...trasportati in Germania, ragazzo di 31 anni rimpatriato in Italia Mamma di 31 anni trovata morta in casa di un amico, il dolore per Martina: 'Da qualche parte lì in alto ci stai ...Durante l'ispezione di un furgone vicino al confine belga, la polizia federale di Aquisgrana ha sequestratoe quasi una tonnellata di pesce non refrigerato. Un 31enne ha portato la merce dal Belgio alla Germania , hanno riferito le forze dell'ordine. Pesci esono stati ...

Pipistrelli fritti trasportati in Germania, ragazzo di 31 anni rimpatriato in Italia ilmessaggero.it

Pipistrelli fritti e una tonnellata di pesce non refrigerato. Questi i prodotti che trasportava in un furgone un 31 enne italiano fermato dalla polizia federale di Aquisgrana, in Germania vicino al ...In Germania con un carico di pipistrelli fritti: 31enne rimpatriato. Nel furgone anche quasi una tonnellata di pesce non refrigerato ...