Pietro Orlandi e l'audio con pesanti illazioni su Giovanni Paolo II (Di venerdì 14 aprile 2023) . Ecco cosa ha risposto l'allora segretario personale del Pontefice Pietro Orlandi è tornato a parlare della vicenda di scomparsa della sorella, dopo essere stato sentito dal Promotore di giustizia vaticano. Nel corso della puntata DiMartedì, Orlandi ha fatto sentire un audio in cui si fanno pesanti illazioni su Giovanni Paolo II. In un passaggio si dice: "Mi dicono che Wojtyla ogni tanto la sera usciva con due monsignori polacchi e non andava certo a benedire le case…". A parlare è un uomo vicino alla banda della Magliana, che in un altro passaggio aggiunge: "Papa Giovanni Paolo II se le portava in Vaticano quelle, era una situazione insostenibile. E così il segretario di Stato a un certo punto è intervenuto decidendo di toglierle di ..."

