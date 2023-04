Pier Silvio Berlusconi | «Papà ha visto sicuramente Milan-Napoli di Champions»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 14 aprile 2023), figlio di, ha parlato delle condizioni di suofuori dall’ospedale San Raffaele di, figlio di, ha parlato delle condizioni di suofuori dall’ospedale San Raffaele dio. PAROLE – «Sono ammirato dalla forza e dall’impegno con cui mioancora una volta sta lavorando per recuperare. Non mi addentro in questioni mediche, è ancora in un ambito intensivo, quindi questo va tenuto sempre in considerazione, ma adesso l’ho trovato di buon umore. E’ un esempio. Se hadi? Questo ...