Picchiata dal branco per aver difeso l'amica: "Nessuno è intervenuto" (Di venerdì 14 aprile 2023) La vittima, Monica Bizaj, di 48, ha riportato una costola fratturata, ecchimosi e lesioni. Il racconto choc: "Mi hanno trascinata fuori dal locale picchiandomi". La polizia indaga su cinque uomini di nazionalità romena

