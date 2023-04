Picchiata da 5 uomini per difendere l’amica dalle molestie, la denuncia di una donna a Monfalcone: «Nessuno è intervenuto» (Di venerdì 14 aprile 2023) Aggredita da cinque uomini per aver difeso un’amica da molestie. A raccontare la storia accaduta a una donna di Monfalcone (Gorizia) è il Corriere del Veneto: «Prima i pugni, poi i calci. Al solo ricordo di quei minuti terribili che non finivano mai, mi si gela ancora il sangue», si legge nella testimonianza di Monica Bizaj, 48 anni. «Stavo a terra dolorante», continua nella ricostruzione e dell’aggressione ricevuta per strada, «quegli uomini continuavano imperterriti a colpirmi senza che Nessuno tra i tanti passanti che assistevano alla scena intervenisse, senza che neppure uno dei numerosi spettatori dell’aggressione dicesse o facesse qualcosa per salvare due donne indifese dall’assalto di cinque uomini fuori controllo». La donna si è poi rivolta al ... Leggi su open.online (Di venerdì 14 aprile 2023) Aggredita da cinqueper aver difeso un’amica da. A raccontare la storia accaduta a unadi(Gorizia) è il Corriere del Veneto: «Prima i pugni, poi i calci. Al solo ricordo di quei minuti terribili che non finivano mai, mi si gela ancora il sangue», si legge nella testimonianza di Monica Bizaj, 48 anni. «Stavo a terra dolorante», continua nella ricostruzione e dell’aggressione ricevuta per strada, «queglicontinuavano imperterriti a colpirmi senza chetra i tanti passanti che assistevano alla scena intervenisse, senza che neppure uno dei numerosi spettatori dell’aggressione dicesse o facesse qualcosa per salvare due donne indifese dall’assalto di cinquefuori controllo». Lasi è poi rivolta al ...

