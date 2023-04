Picchia parenti dell’ex e dà fuoco alla loro auto | tre arresti nel Casertano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Della fine di quella relazione non si era mai dato pace. Oltre che tormentare e perseguitare la ex, aveva perfino datoall’di un parente della donna eto, insieme ad alcuni complici, un altro familiare. Graziedenuncia della vittima, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Alcuni, con molta difficoltà, sono intervenuti in difesa della donna, in attesa che sul posto arrivassero i carabinieri della Compagnia di Senigallia. I militari hanno arrestato il giovane ...Secondo quanto raccontato daidella donna assistiti dall'avvocato Monica Tranfo, ci sarebbe ... disabile saluta ragazze e viene aggreditocon violenza inaudita e rapina turisti in ...... ma dopo pochi mesi è scattata la gelosia, prima blanda, poi via via andata intensificandosi con continue chiamate anche notturne, pedinamenti, telefonate astretti e ad amiche della vittima. ...

Picchia i parenti dell'ex e incendia le loro auto per costringerla a ... Fanpage.it

CASERTA – I carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere, su ordine del Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), tre uomini residenti in provincia di Brescia e accusati di stalkin ...Tre uomini sono stati arrestati nella provincia di Caserta dai carabinieri: le accuse sono di atti persecutori, incendio e lesioni aggravate in concorso ...